Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Konya'da sessizlik hakim - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Konya'da sessizlik hakim

KONYA - 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma kısıtlama sonrası Konya'da boş kalan cadde ve sokaklar havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma kısıtlama ilan ettiği 31 şehir arasında bulunan Konya'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kent genelinde sokağa çıkma kısıtlaması kararına uyulurken, polis ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Sessizliğe bürünen şehirde kısıtlamadan muaf olanların dışında kimse dışarıya çıkmadı. Nalçacı Caddesi, Zafer Meydanı, Mevlana Caddesi ve Mevlana Meydanı gibi kentin kalabalık yerleri de kısıtlamanın ardından boş kalan Mevlana Meydanı ve çevre caddeleri havadan görüntülendi.