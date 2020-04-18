Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde yollar boş kaldı - Son Dakika
Son Dakika Genel Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde yollar boş kaldı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde yollar boş kaldı

6 saat önce

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde yollar boş kaldı Boş kalan E5 Karayolu havadan görüntülendi İçişleri Bakanlığı tarafından alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde yollar boş kaldı

Boş kalan E5 Karayolu havadan görüntülendi

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı tarafından alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı. İşlerine gitmek için duraklarda bekleyen az sayıda vatandaşların olduğu görülürken boş kalan E5 Karayolu drone ile havadan görüntülendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 17 Nisan saat 00: 00'dan 19 Nisan saat 00: 00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kısıtlamanın ilk gününde İstanbul sokakları boş kaldı. Duraklarda ise işlerine gitmek için görevli olan az sayıda vatandaşların olduğu görüldü. Cevizlibağ'da büyük bir çoğunluğunun işe giden ve gece mesaisinden dönen sağlık çalışanlarını ile emniyet mensuplarının duraklarda beklediği görüldü.

Gece yarısı başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sabah saatlerinde E5 Karayolu'ndaki sessizlik drone ile havadan görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde yollar boş kaldı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 10:09 Kaynak: İHA

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