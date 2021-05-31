Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi günü teknede müzikli etkinlik düzenlendi, sosyal medyada büyük ses getirdi - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlendiği iddia edilen müzikli etkinliğe ilişkin görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.
Yemek servisinin de yapıldığı etkinlikte sosyal mesafe ve maske kurallarının ihlal edildiği görüldü. Görüntülerin etkinliğe katılan sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşmasıyla ortaya çıkan olay, o saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde bulunan çok sayıda vatandaşın da tepkisini çekti.
Etkinliğin, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği İstanbul'un Fethi yıl dönümü kutlamalarının 3. günü kapsamında olduğu iddia edildi.
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