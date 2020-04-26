Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklar sessiz - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri
Sokağa çıkma kısıtlamasının son günü
Dikmen Vadisi, ağaç, çiçek, böcek görüntüleri
Ulus Meydanı ve boş caddeler
Çankaya Yıldız
Ekmek fırını
Araç içinden boş cadde çekimleri
Eskişehir yolu
Sıhhıye Meydanı
Şehrin çeşitli noktalarından trafik denetimleri ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde meydanlar boş kaldı. Ankara'nın meydanlarındaki sessizlik, parklara, caddelere ve sokaklara da yansıdı. Öte yandan, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de denetimlerini sürdürüyor.