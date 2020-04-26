Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklar sessiz - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri

Sokağa çıkma kısıtlamasının son günü

Dikmen Vadisi, ağaç, çiçek, böcek görüntüleri

Ulus Meydanı ve boş caddeler

Çankaya Yıldız

Ekmek fırını

Araç içinden boş cadde çekimleri

Eskişehir yolu

Sıhhıye Meydanı

Şehrin çeşitli noktalarından trafik denetimleri ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde meydanlar boş kaldı. Ankara'nın meydanlarındaki sessizlik, parklara, caddelere ve sokaklara da yansıdı. Öte yandan, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de denetimlerini sürdürüyor.