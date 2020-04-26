Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde meydanlar boş kaldı - Son Dakika
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Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde meydanlar boş kaldı
6 saat önce
Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı İzmir Konak Meydanı Kuşları besleyen polis ekipleri ANKARA/İZMİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde meydanlar boş kaldı.
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26.04.2020 19:04:44. #1.13#
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