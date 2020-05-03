Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde sokak ve caddeler boş kaldı - Son Dakika
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Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde sokak ve caddeler boş kaldı
6 saat önce
Mardin'deki tarihi yapılar Boş caddeler Polis ekiplerinin denetimleri MARDİN - Mardin'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde, sokaklar, caddeler ve tarihi mekanlar boş kaldı.
Polis ekiplerinin denetimleri MARDİN - Mardin'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde, sokaklar, caddeler ve tarihi mekanlar boş kaldı.
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3.05.2020 20:31:16. #1.13#
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