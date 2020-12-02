Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından yollar hareketlendi - Son Dakika

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat sabah 05.00'de sona erdi. Kısıtlamanın bitmesiyle vatandaşlar araçlarıyla işe gitmek için yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, Kovid-19'la mücadele tedbirleri çerçevesinde alınan yeni kararlar kapsamında, hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sabah saat 05.00'de sona erdi.

Kısıtlamanın sona ermesiyle Ankaralılar işlerine gitmek için yola çıkarken polis ekipleri de kontrol noktalarında yaptıkları işaretlemeleri kaldırmasıyla trafik akışı normale döndü.

İSTANBUL'DA KISITLAMA SONRASI HAREKETLİLİK BAŞLADI

Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında Türkiye genelinde uygulanan, dün saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu sabah saat 05.00 itibariyle sona erdi.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Korona virüsle mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle, 81 ilde yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bu doğrultuda hafta içi ilk kez uygulaması dün saat 21.00'da başlayan kısıtlama, bugün saat 05.00'da sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle İstanbul trafiğinde hareketlilik başladı. Öte yandan sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00'da yeniden başlayacak.

(Muhammet Mücahit Dereli-Aykut Zor/İHA)