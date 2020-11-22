Son dakika haberi... Ege'deki turizm merkezlerinde sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik başladı - Son Dakika

Ege Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle özellikle turizm merkezlerinde hareketlilik görüldü.

İçişlerinin Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının bu sabah sona ermesi ile bölge genelinde güzel havanın da etkisiyle öğleden sonra sokak ve caddelerde kısmi kalabalık yaşandı.

İzmir Körfezi'ni çevreleyen sahil bandı, parklar ve rekreasyon alanlarında çok sayıda vatandaşın gezinti yaptığı gözlendi.

Genel olarak sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edildiğinin görüldüğü kentte polis ekipleri tedbir alarak vatandaşları uyardı.

Pamukkale ve kayak merkezine ilgi

Denizli'de dört mevsim ziyaretçilerini ağırlayan Pamukkale'de de beyaz travertenlerde kısmi yoğunluk gözlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde kısıtlı ziyaretçi kabul eden ören yerine gelenler soğuk havaya rağmen turkuaz renkli suya girmenin tadını çıkardı.

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada salgın sürecine rağmen Pamukkale'ye ilginin devam etmesinin turizmciyi sevindirdiğini söyledi.

Şen, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından turistlerin bölgeye gelmeye devam ettiğini gördüklerini anlatarak, "Bölgeye gelen misafirlerimiz buranın eşsiz güzelliğini yakından görme şansını buluyor. Burada hem paraşüt hem de sıcak hava balonlarına binerek beyaz cenneti gökyüzünden görme fırsatını yakalıyor. İnşallah pandeminin ardından Pamukkale o eski muhteşem günlerine geri dönecektir." diye konuştu.

Pamukkale'yi ziyaret edenlerden Katarlı iş adamı Hassan Alduni de Türkiye'nin birçok yerini görme şansı bulduğunu anlatarak, "Gerçekten Pamukkale mükemmel bir yer. Çok sevdim. Çok fantastik yerler gördüm. Buraya tekrar gelmeyi düşünüyorum. Burası bugüne kadar gördüğüm en güzel yerlerden birisiydi." dedi.

Kayak merkezini tercih ettiler

Denizli'de bazı vatandaşlar ise kar kalınlığının 25 santimetreyi bulduğu Denizli Kayak Merkezi'ne gitmeyi tercih etti.

Nikfer Mahallesinde 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'da yer alan kayak merkezine gelen vatandaşlar, kar hasretini giderdi.

Kayak merkezi ziyaretçilerinden Ali Tok, oğlunun karla oynamak istemesi üzerine geldiklerini belirterek, "Kayak merkezi muhteşem bir yer. Oğlumla bol bol kartopu oynadım. Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının ardından buraya geldik." dedi.

Kuşadası ve Didim'de denize girdiler

Aydın'da sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ile Adnan Menderes Bulvarı ve İstasyon Meydanı'nda yoğunluk gözlendi.

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahillerde de bazı vatandaşların denize girdiği gözlendi.

Manisa'da da vatandaşlar güzel havanın da etkisiyle Mustafa Kemal Paşa, Cumhuriyet ve Doğu caddelerinde yoğunluk oluşturdu.