İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı - Son Dakika

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş gününün erken saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgesi uyarınca Türkiye genelinde 26 Haziran Cumartesi günü saat 22.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00'te sona erdi.

Kısıtlamanın sona ermesiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Her iki köprünün Ankara istikametinin ise akıcı şekilde ilerlediği gözlendi.

Kentin her iki yakasındaki ana arterlerde de erken saatlerden itibaren trafik yoğunluğu arttı.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunun Ankara istikameti Şirinevler mevkisinde başlayan yoğunluk, Haliç Köprüsü çıkışına kadar devam ederken, TEM Otoyolu'ndaki yoğunluk ise Seyrantepe'de normale dönüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yenileme çalışmaları ile tramvay alt geçidi yapımı devam eden Unkapanı'nda bulunan yollarda da zaman zaman trafikte aksamalar yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda, TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli ile Ataşehir arasında trafik akışının yavaşladığı gözlendi. D-100 kara yolunda başta Göztepe, Bostancı ve Maltepe olmak üzere bazı bölgelerde yoğunluk oluştu.

Öte yandan, haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanan İstanbullular, bazı araç ve duraklarda yoğunluk oluşturdu.

Bu arada, İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre zaman zaman yüzde 60'a yaklaşan trafik yoğunluğu, saat 09.30 itibarıyla yüzde 54 olarak ölçüldü.