Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle yollar trafiğe açıldı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle yollar trafiğe açıldı

02.12.2020 06:09
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle yollar trafiğe açıldı, System.String[]

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında getirilen hafta içi 21.00- 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte başkent Ankara'da yollar trafiğe açıldı.

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında getirilen hafta içi 21.00- 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte başkent Ankara'da yollar trafiğe açıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde alınan hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Başkent'te polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında gece boyunca denetimler yaptı. Şehrin pek çok bölgesinde kontrol noktası oluşturan ekipler, saatler 05.00'i gösterdiğinde uygulamaya son verdi. Uygulamanın sona ermesiyle trafiğe açılan yollarda vatandaşların hareketliliğin başladığı gözlendi.


Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle yollar trafiğe açıldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle yollar trafiğe açıldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle yollar trafiğe açıldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle yollar trafiğe açıldı

Koronavirüs, Başkent, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle yollar trafiğe açıldı - Son Dakika


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