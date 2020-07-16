Sokağa çıkma kısıtlamasıyla başlayan çalışma, sosyal sorumluluk projesine dönüştü - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla başlayan çalışma, sosyal sorumluluk projesine dönüştü

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden dışarı çıkmayan 12 kadın, geleneksel dikiş tekniklerinden saçaklama yönetimiyle 8 metrekarelik kilim dikti.

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden dışarı çıkmayan 12 kadın, geleneksel dikiş tekniklerinden saçaklama yönetimiyle 8 metrekarelik kilim dikti.

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Muratpaşa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanatın Ustalarının Üretim Ticaret ve İşletme Kooperatifi üyesi 12 kadının, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında evlerinde başladıkları çalışma, sosyal sorumluluk projesine dönüştü.

Kadınlar, evlerinde geleneksel dikiş tekniklerinden saçaklama tekniğini kullanarak kilim dikti.

Evlerinde parça kumaşları, giyilmeyen kıyafetleri değerlendiren kadınlar, kenarı 40 santimetre olan karelerden 48 farklı parça dikti. Her biri 6 kat farklı kumaşla eşlenen ve desenlenen kareler, sokağa çıkma yasağının esnetilmesiyle birleştirildi, ortaya 8 metrekarelik kilim çıktı.

Son desenlemelerini Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşinin yapacağı çalışma, 23 Temmuz'da Aydın Kanza Sergi Salonu'nda yapılacak müzayedede satışa çıkarılacak.

"Otistik çocuklarımız sanatla mutlu olsun" başlığıyla gerçekleştirilecek müzayedede elde edilecek gelir, Antalya Otistik Bireyler Spor Kulübü Derneği'ne bağışlanacak.

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sokağa çıkma kısıtlamasıyla başlayan çalışma, sosyal sorumluluk projesine dönüştü - Son Dakika
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