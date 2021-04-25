Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika

Erzincan'da boş kalan Cumhuriyet Meydanı

Polis ekiplerin araçları durdurarak vatandaşların izin belgelerini kontrol etmeleri Erzincan Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu kent genelinde denetimlerini artırarak sürdürdü.

Ekipler, kentin işlek yerlerinden Ordu, Fevzipaşa, Halitpaşa ve 13 Şubat caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere il genelindeki park, otobüs durağı, lokanta, cami ve çay bahçesi gibi alanları denetledi.

Bazı caddelerde denetim yapan polis ekipleri, vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.