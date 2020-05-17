Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı
Cumhuriyet Meydanı Sokakta dolanan köpek Kurşunlu Camii Bürüngüz Camii KAYSERİ - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Kayseri'se sokak ve caddeler boş kaldı.
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17.05.2020 17:41:54. #1.13#
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