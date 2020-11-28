Kısıtlama başladı, Diyarbakır'da sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Kısıtlama başladı, Diyarbakır'da sokaklar boş kaldı

28.11.2020 21:51

Kısıtlama başladı, Diyarbakır'da sokaklar boş kaldı Korona virüs nedeniyle akşam saat 20.00 itibariyle yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlaması Diyarbakır'da da başladı.

Kısıtlama başladı, Diyarbakır'da sokaklar boş kaldı

DİYARBAKIR - Korona virüs nedeniyle akşam saat 20.00 itibariyle yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlaması Diyarbakır'da da başladı. Vatandaşlar evlerine çekilirken, geç kalanlar uyarıldı, polis denetimi başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan korona virüs tedbirleri genelgesi kapsamında bu akşam saat 20.00 itibariyle Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Gece boyunca devam edecek olan kısıtlama yarın sabah saat 10.00 itibariyle son bulacak. Kısıtlamanın başlamasına kısa bir süre kala vatandaşlar evlerinin yollarını tuttu. Evlerine gitmekte geç kalanları uyaran polis, kurallara uyulmadığı takdirde cezai işlem uygulanacağını belirtti. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte ise cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Polis ekipleri denetimlere başladı.

Kısıtlama başladı, Diyarbakır'da sokaklar boş kaldı
Kısıtlama başladı, Diyarbakır'da sokaklar boş kaldı
Kısıtlama başladı, Diyarbakır'da sokaklar boş kaldı
Kısıtlama başladı, Diyarbakır'da sokaklar boş kaldı
Kısıtlama başladı, Diyarbakır'da sokaklar boş kaldı
Kısıtlama başladı, Diyarbakır'da sokaklar boş kaldı
Kısıtlama başladı, Diyarbakır'da sokaklar boş kaldı
Kısıtlama başladı, Diyarbakır'da sokaklar boş kaldı
Kısıtlama başladı, Diyarbakır'da sokaklar boş kaldı
Kısıtlama başladı, Diyarbakır'da sokaklar boş kaldı
Kısıtlama başladı, Diyarbakır'da sokaklar boş kaldı
Kısıtlama başladı, Diyarbakır'da sokaklar boş kaldı
Kısıtlama başladı, Diyarbakır'da sokaklar boş kaldı

Koronavirüs, Diyarbakır, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kısıtlama başladı, Diyarbakır'da sokaklar boş kaldı - Son Dakika


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