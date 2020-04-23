Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Eyüpsultan Meydanı boş kaldı - Son Dakika

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Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Eyüpsultan Meydanı boş kaldı
6 saat önce
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Eyüpsultan Meydanı boş kaldı.
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Eyüpsultan Meydanı boş kaldı. Her sene Razaman öncesi ziyaretçi akınına uğrayan tarihi meydanın boş hali drone ile havadan görüntülendi.
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı. Dün gece 00.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu sabah Eyüpsultan Meydanı boş kaldı. Ramazan ayının başlamasına bir gün kala her sene ziyaretçi akınına uğrayan meydan kuşlara kaldı. Boş kalan Eyüpsultan Meydanı ve meydana çıkan yollar havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 09:52 Kaynak: İHA
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