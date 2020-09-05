"Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili alınan bir karar ve değerlendirme yok" - Son Dakika

"Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili alınan bir karar ve değerlendirme yok"

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Vatandaşlarımızdan daha yüce bir hassasiyet bekliyoruz.

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Vatandaşlarımızdan daha yüce bir hassasiyet bekliyoruz. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu bir değerlendirme yaparak, tavsiyede bulunuyor. İçişleri Bakanlığı bu tavsiyeler sonucunda karar alıyor. Bu canlı bir süreç. Zaman zaman belli tedbirler alınıyor ama sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili şu an alınan bir karar ve değerlendirme yok. Şu aşamada böyle bir durum söz konusu değil" dedi.

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ağustos ayına ilişkin bakanlık faaliyetlerini içeren 'Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nı gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığında yapılan bilgilendirme toplantısında Çataklı, sokağa çıkma kısıtlamasının şu an için gündemde olmadığını belirtti.

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Ağustos ayında Giresun'da eşine az rastlanır ölçüde bir sel felaketi yaşadık. Tüm vatandaşlarımızı derin bir üzüntüyle karşı karşıya bırakan afet sebebiyle 5'i jandarma personeli olmak üzere toplam 11 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 4 vatandaşımızın da arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. 496 personelimiz yardımıyla bu çalışma arazide devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Çataklı, İçişleri Bakanlığının en önemli faaliyetlerinden bir tanesinin terörle mücadele olduğunu söyleyerek, "Terörle mücadeledeki çizgimiz nettir. Dünya yıkılsa, yer yarılsa bile son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz sürecektir. 15 Temmuz sonrası bu mücadeleyi iki ana koldan yürütüyoruz. Birincisi; terörle mücadele, ikincisi de; terörü besleyen kaynaklarla mücadeledir. İçeride son dönemde ortaya koyduğumuz Kıran, Kapan gibi büyük operasyonların son halkası olan Yıldırım Operasyonumuzun 9'uncu fazı da devreye girdi. Hala Yıldırım operasyonu kapsamında 38 terörist etkisiz hale getirilmiş, 63 sığınak ve barınak etkisiz hale getirilmiştir. Çukur ve Barikat eylemleriyle hayata kapatılmak istenen bölgelerde deyim yerindeyse hayatın akışı değişmiştir" diye konuştu.

İkna yöntemiyle teslim olma yolunda en önemli etkenin HDP Diyarbakır il binası önünde gerçekleştirilen eylemler olduğunu aktaran Çataklı, evlat nöbetine 152 ailenin katıldığını belirtti. Çataklı, "Terörizmle mücadelemizin en önemli ayağının ikna faaliyetleri olduğunu biliyorsunuz. 15 Temmuz sonrası dönemde özellikle ailelerle görüşmeler yaparak onlarla iletişime geçerek elamanları dağdan indirmeye ikna etmeye ağırlık verdik. Geçtiğimiz yıl 273 kişi ikna yöntemiyle teslim olmuştu. Bu yıl da 146 kişi ikna yöntemiyle teslim oldu. Türkiye artık terörü mazisinde bırakacaktır. Çocuklar dağda değil, anne babalarının yanında modern devletin, modern imkanlarıyla büyüyerek; sanatçı, doktor, bilim adamı olacaktır" şeklinde konuştu.

DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden de Ağustos ayı içerisinde yakalandığının altını çizen Çataklı, "Örgütün sözde Türkiye emiri olan Mahmut Özden adlı kişi eylem planlarıyla birlikte planlandı. Bu planlar içerisinde Ayasofya-i Kebir Camii'nde eylem, bazı siyasilerin Suriye'ye kaçırılması ve hassas noktalarda bombalı eylem gibi kan donduran detaylar vardı. Bu yakalama elbette bir başarıdır. Bizim için rehavet meselesi değil bilakis uyarıdır" diyerek Ağustos ayı terörle mücadele rakamlarını paylaştı.

"81 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR"

Çataklı, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde; kırsal alanda 8'i büyük 16'sı orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin 197, şehirlerde ise 840 operasyon gerçekleştirildiğini aktardı. Çataklı, "Turuncu kategoride aranan 1 teröristin, gri kategoride aranan 5 teröristinde aralarında bulunduğu 81 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 22'si ölü, 37'si sağ, 22'si teslim şeklinde olmuştur. Bu teröristlerden 63'ü PKK/KCK, 17'si DEAŞ, biri sol terör örgütü mensubudur. Yapılan operasyonlar neticesinde Ağustos ayında 38 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 73 silah ki bunlardan 46'sı ağır ve uzun namlulu silahlardır. 24 adet EYP, 65 adet el bombası, 80 kilogram patlayıcı madde, 15 bin 766 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir" dedi.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI VE BAKANLIK SÖZCÜSÜ İSMAİL ÇATAKLI, UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KAPSAMINDA AĞUSTOS AYINA YÖNELİK VERİLERİ İSE ŞU ŞEKİLDE AÇIKLADI:

"Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik olarak 12 bin 160 operasyonda; 16 bin 241 kişi gözaltına alınmış ve bin 391 kişi tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda 7 ton 995 kilogram esrar, 706 kilogram eroin, 62 kilogram kokain, 233 kilogram metafetamin, 254 bin 854 adet uyuşturucu hap, 31 milyon 434 bin 735 kök kenevir ele geçirilmiştir."

Ağustos ayında gerçekleştirilen kaçakçılık ile mücadele kapsamındaki verileri de paylaşan Çataklı, "Bin 393 operasyonda, 2 bin 82 kişi gözaltına alınarak bunlardan 13'ü adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda; 514 bin 70 paket kaçak sigara, 404 bin 712 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir" dedi.

Siber suçlarla mücadelede terör suçları kapsamında Ağustos ayında 4 bin 566 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldığını aktaran Çataklı, tespit edilen bin 774 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını söyledi. Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarını hassasiyetle takip edildiğini belirten Çataklı, "Hayatını kaybeden kadın sayılarında 2020 yılının Ağustos ayında, 2019 yılının Ağustos ayıyla mukayese edildiğinde yüzde 33'lük bir azalış olduğunu görüyoruz. Yılbaşından bugüne kadar hayatını kaybetmiş kadın sayısı 169'dur. Geçen yılın aynı döneminde ise bu sayı 232 olarak gerçekleşmiş. Bu yılın ilk 8 ayı, geçen yılın aynı dönemiyle mukayese edildiğinde yüzde 27 bir azalış olduğunu göstermektedir" dedi.

Asayişle ilgili verileri de açıklayan Çataklı, suçlarda caydırıcılığın artırılması ve vatandaşların huzurunun temini kapsamında asayiş politikalarının kararlılıkla devam ettiğini vurguladı. Çataklı, bakanlık koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı güven/huzur uygulamalarının devam ettiğini belirtti.

"BİN 838'İ DENİZLERDE OLMAK ÜZERE TOPLAM 10 BİN 656 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANMIŞTIR"

Düzensiz göçle ile mücadele kapsamında 2020 yılı Ağustos ayında Çataklı, "Bin 838'i denizlerde olmak üzere toplam 10 bin 656 düzensiz göçmen yakalanmıştır. 353 organizatör tutuklanmış ki bunlardan 53'ü de tutuklanmıştır. Bugün itibariyle ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 409 bin 777 olarak gözükmektedir. Kayıt altında da 3 milyon 610 bin 22 Suriyeli bulunmaktadır" açıklamasında bulundu.

Basın mensuplarından gelen soruları da yanıtlayan Çataklı, gündemde sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili bir karar olmadığını belirtti. Asker uğurlaması, düğün dernek organizasyonları gibi etkinliklerde vatandaşın daha tedbirli davranması gerektiğini vurgulayan Çataklı, "Vatandaşlarımızdan daha yüce bir hassasiyet bekliyoruz. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu bir değerlendirme yaparak, tavsiyede bulunuyor. İçişleri Bakanlığı bu tavsiyeler sonucunda karar alıyor. Bu canlı bir süreç. Zaman zaman belli tedbirler alınıyor ama sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili şu an alınan bir karar ve değerlendirme yok. Şu aşamada böyle bir durum söz konusu değil" dedi.

(Emin Kuvat - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 13:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili alınan bir karar ve değerlendirme yok' - Son Dakika

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