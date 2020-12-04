Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

ANKARA - Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı. Hata sonunu kapsayan kısıtlama pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı. Hata sonunu kapsayan kısıtlama 07.12.2020 pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Hafta sonunun tamamını kapsayacak olan kısıtlama ile ilgili merak edilenler ve cevapları ise şöyle;

"Nereler açık olacak?"

Zorunlu ihtiyaçların karşılanması için yürüme mesafesindeki, fırın ve unlu mamul satış yerleri de hafta sonu açık olacak. Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere 10.00-17.00 arasında gidilebilecek. Sadece engelli vatandaşlar alışveriş için araç kullanabilecek. Kısmi izinden, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler yararlanamayacak.

"Siparişi verilebilecek mi?"

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri, lokanta ve restoran tarzı işyerleri, saat 10.00-20.00 arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verecek.

"Tek yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara Vefa Sosyal Destek"

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları, planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek birimleri aracılığıyla karşılanacak.

"Şehirlerarası seyahat"

Hafta sonu şehirlerarası ulaşımda da kısıtlamaya gidildi. Şehirlerarası seyahatler sadece toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek. Yolculara bilet ve rezervasyon kodu sorulacak. Özel araçlarıyla yola çıkanlardan seyahat izni istenecek.

"Kısıtlamadan muaf olanlar"

Hastaneden taburcu olanlar ya da randevusu bulunanlar, birinci derecede yakınının cenazesine katılacaklar, şehre son 5 gün içinde gelmiş ya da kalacak yeri olmayanlar, ÖSYM ya da diğer merkezi sınavlara katılacaklar, terhis olan askerler ve cezaevinden çıkanlar ile özel ya da kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar seyahat kısıtlamasından muaf tutulacak. Ayrıca, kısıtlamadan, üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirleri ile sağlık, tarım ve orman faaliyetleri muaf tutuldu.