Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Kapadokya sessizliğe büründü - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Kapadokya sessizliğe büründü
21.11.2020 21:44
İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge çerçevesinde korona virüs ile mücadele kapsamında bu akşam başlayan sokağa çıkma kısıtlaması ile beraber Kapadokya bölgesi adeta hayalet şehre döndü.
İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge çerçevesinde korona virüs ile mücadele kapsamında bu akşam başlayan sokağa çıkma kısıtlaması ile beraber Kapadokya bölgesi adeta hayalet şehre döndü.
İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 20: 00 itibariyle başladı. Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya bölgesinde de kısıtlamanın başlamasıyla beraber cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri ve jandarma ekipleri, kentin farklı noktalarında uygulama yaptı.
Kapadokya bölgesinde sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber bölge adeta hayalet şehre dönmesi dikkatlerden kaçmadı. - NEVŞEHİR
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