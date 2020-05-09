Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Mardin sessizliğe büründü - Son Dakika

Mardin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde tarihi mekanlar, sokak, cadde ve kara yolları boş kaldı.



İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, aralarında Mardin'in de bulunduğu 23 büyükşehir ile Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.



Tarihi kent Mardin'de kısıtlamayla, Mardin Müzesi, Hamidiye Camisi gibi tarihi yapılar ile tarihi çarşılar, sokak ve caddeler sessizliğe büründü.



Trafik polisleri, kentteki kavşaklarda denetimlerini sürdürdü.

Kent genelinde olduğu gibi Mardin- Diyarbakır ile Mardin- Şanlıurfa kara yollarında da araç trafiğinin en düşük seviyede olduğu görüldü.