Konak Meydanı ve Saat Kulesi Meydandaki güvercinler Boş cadde ve sokaklar İZMİR - İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.
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1.05.2020 20:38:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokağa çıkma kısıtlamasıyla meydanlar sessizliğe büründü - Son Dakika