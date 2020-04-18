Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Sultanbeyli caddeleri boş kaldı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Sultanbeyli caddeleri boş kaldı

İSTANBUL - Korona virüs önlemleri kapsamında haftasonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçirildi. Kısıtlamanın başlamasıyla Sultanbeyli'nin caddeleri boş kaldı. Polis ekipleri yollarda denetimler gerçekleştirdi.

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında bu haftasonu da sokağa çıkma kısıtlaması hayat geçirildi. Kısıtlamanın saat 00.00 itibariyle hayata geçmesiyle birlikte Sultanbeyli'de caddeler sokaklar ve yollar boş kaldı. Yollarda çok az sayıda aracın ilerlediği görüldü. Polis ekipleri de yollarda denetimlerini sürdürdü.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından boş kalan Sultanbeyli'nin cadde ve sokakları drone ile havadan görüntülendi.