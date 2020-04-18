Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Üsküdar meydanı sessizliğe büründü - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Üsküdar meydanı sessizliğe büründü

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gündüzünde İstanbul hayalet şehre döndü

İSTANBUL - İstanbulKoronavirüs salgınıyla mücadale kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte İstanbul adeta hayalet şehre döndü. Sessiz ve boş kalan Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte İstanbul'un en önemli meydanları da boş kaldı. Normal zamanlarda güneşli bir Cumartesi günü oldukça kalabalık olan Üsküdar sahil ve meydan bomboş kaldı. Havadan da görüntülenen sahil bandı ve meydanda polis, zabıta ekiplerinin yanı sıra otobüs duraklarında görev gereği dışarıda olması gereken ve izin belgeleri bulunan vatandaşlar yer aldı.