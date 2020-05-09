Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Üsküdar Meydanı boş kaldı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla Üsküdar Meydanı boş kaldı

İSTANBUL - Korona virüs nedeniyle bu haftasonu da sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçirildi. Vatandaşların evde kalmasıyla Üsküdar Meydanı boş kaldı. Görevli polisler ve işe gitmek için dışarı çıkan az sayıda vatandaş haricinde Üsküdar Meydanı kuşlar ve sokak hayvanlarına kaldı.

Korona virüse kaşı alınan önlemler kapsamında bu haftasonu da sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçirildi. Üsküdar Meydanının günün ilk ışıklarıyla beraber boş kaldığı görüldü. Vatandaşların evde kalmalarıyla Üsküdar Meydanı ve caddeler sessizliğe büründü. Görevli polis memurları ve işe gitmek için toplu taşıma kullanan az sayıda kişi haricinde Üsküdar Meydanı kuşlar ve sokak hayvanlarına kaldı.