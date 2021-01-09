Sokağa çıkma kısıtlatamasını ihlal eden 262 kişiye ceza - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlatamasını ihlal eden 262 kişiye ceza
09.01.2021 14:40
Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 262 kişiye ceza kesildi.
Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 262 kişiye ceza kesildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent genelinde yürütülen denetimlerde 262 kişiye soka çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 262 kişiye ceza kesildi. Kontrollerde 150 şahsa maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten idari yaptırım uygulanırken, maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği belirlenen 38 şahıs ise ikaz edildi.
Ekiplerin 322 işyerinde yaptığı denetimlerde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi. - GAZİANTEP
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