SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AVCILAR'DAKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM YIKIMI İÇİN FIRSAT OLDU - Son Dakika

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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AVCILAR'DAKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM YIKIMI İÇİN FIRSAT OLDU
6 saat önce
KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması göz önüne alınarak, Avcılar'daki en merkezi konumda bulunan 50 yıllık binanın yıkımına başlandı.
KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması göz önüne alınarak, Avcılar'daki en merkezi konumda bulunan 50 yıllık binanın yıkımına başlandı.
Geçen 26 Eylül'de Silivri'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem ardından Avcılar'da çürük olduğu belirlenen araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'nde bulunan 50 yıllık binanın yıkımına karar verildi. Yapılan performans testlerinde de riskli, çürük olduğu tespit edilen ve kentsel dönüşüme alınan 5 katlı binanın yıkım süreci hızlandırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 2008 yılından önce yapılan 4 kattan yüksek binaların mevcut haklarının korunmasını öngören kararı ile yeniden yapılacak içinde yine iş yerlerinin bulunacağı binanın yıkımına bu sabah başlandı. Çalışmaları organize eden Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürü Ercan Emre, "Burası ilçe merkezinden geçen en fazla trafiğin görüldüğü Reşitpaşa ile yaya trafiğine açık prestij caddelerimizden Marmara'nın kesiştiği bir noktada. Her zaman araç ve yaya trafiği yoğun olduğu bir yerde. Sokağa çıkma yasağını fırsat olarak değerlendirerek, binanın yıkım işlemleri başlatıldı. 3 gün içerisinde yıkımın tamamlanması planlanıyorö dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 12:15 Kaynak: DHA
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