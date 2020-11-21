Kadıköy ve Üsküdar'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı, sokaklar boşaldı - Son Dakika

Kadıköy ve Üsküdar'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı, sokaklar boşaldı
21.11.2020 20:41
DÜNYAYI ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarı ile başladı.
DÜNYAYI ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarı ile başladı. Kısıtlamanın başlaması ile birlikte Kadıköy ve Üsküdar'da dükkanlar kapandı, yollar boş kaldı. Vatandaşların kısıtlamalar başlamadan önce yaptığı son alışverişler, iş yerlerini kapatan esnaf ve evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar kameralara yansıdı.
- Okur
Son Dakika Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap Merkel: AB zirvesinde Türkiye konusunu da görüşeceğiz Son Dakika: Türkiye'de 21 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 135 kişi vefat etti, 5532 yeni vaka tespit edildi Hafta sonu tüm Türkiye'de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya yerli aşı mesajı: İnşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi