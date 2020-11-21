Kadıköy ve Üsküdar'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı, sokaklar boşaldı - Son Dakika

DÜNYAYI ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarı ile başladı. Kısıtlamanın başlaması ile birlikte Kadıköy ve Üsküdar'da dükkanlar kapandı, yollar boş kaldı. Vatandaşların kısıtlamalar başlamadan önce yaptığı son alışverişler, iş yerlerini kapatan esnaf ve evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar kameralara yansıdı.

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