Buğra BENLİOĞLU-Can EROK/ TAKSİM'de sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbullular evlerine çekilirken, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı turistlere kaldı. Ekipler ise turistlere pasaport ve kimlik kontrolü yaptı. İstiklal Caddesi girişinde turistlere servis yapmaya devam eden büfeler ise polis ve zabıta ekiplerinin uyarıları sonrası online servise geçti. Yoğunluk dağıtıldı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklanmıştı. Bu akşam saat 20.00'da başlayan kısıtlamanın ardından vatandaşların birçoğu evlerine çekilirken İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı turistlere kaldı. Polis ve zabıta ekipleri turistlere farklı noktalarda kimlik denetimi yaptı. Ayrıca ekipler büfe önlerinde oluşan turist yoğunluğuna müdahale ederken, işletmelerden siparişlere internet üzerinden devam etmeleri istendi.