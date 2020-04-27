Sokağa çıkma yasağı bulunan 76 yaşındaki tamirci, lastik tamir ederken yaralandı - Son Dakika

İş yeri komşusu ise, "Lastik tamir ederken ayağına jantı düşürmüş ve yaralanmış" dedi.

Kaza, Kızılırmak Sanayi Sitesi Samsun Sokak'ta meydana geldi. Sokağa çıkma yasağı bulunmasına rağmen iş yerinde el arabasının lastiğini tamir eden 76 yaşındaki Mahmut Kara , el arabasının jantı ayağı üstüne düştü. Yaralanan ve acı içerisinde kıvranan Kara için komşuları 112 acil servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaşlı adamı alarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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