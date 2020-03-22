Sokağa çıkma yasağı bulunan 79 yaşındaki vatandaşın sözleri şoke etti - Son Dakika
Son Dakika Genel Sokağa çıkma yasağı bulunan 79 yaşındaki vatandaşın sözleri şoke etti - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağı bulunan 79 yaşındaki vatandaşın sözleri şoke etti

25 dakika önce

Sokağa çıkma yasağı bulunan 79 yaşındaki vatandaşın sözleri şoke etti -"1 ayda 2 defa felç geçirdim. Bana bir şey olmaz" -79 yaşındaki yaşlı adamı polis ekipleri evine götürdü İçişleri Bakanlığı tarafından Korona Virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü yaşlıların dışarı çıkma yasağı ülke...

Sokağa çıkma yasağı bulunan 79 yaşındaki vatandaşın sözleri şoke etti

-"1 ayda 2 defa felç geçirdim. Bana bir şey olmaz"

-79 yaşındaki yaşlı adamı polis ekipleri evine götürdü

DÜZCE - İçişleri Bakanlığı tarafından Korona Virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü yaşlıların dışarı çıkma yasağı ülke genelinde uygulanmaya başladı. Düzce'de 79 yaşındaki yaşlı adamı sokakta gören polis yaşlı adama uyarı yapmak isterken, şok sözlerle karşılaştı. Yaşlı adam: ' Bana bir şey olmaz' dedi.

Korona virüs saldıgınına önlem olarak alınan 65 yaş üstü yaşlıların dışarı çıkma yasağına rağmen yaşlı vatandaşlar sokaklara çıkmaya devam ediyor. Düzce'de yasağa rağmen dışarı çıkarak kapısının önünde oturan 79 yaşındaki Hasan Görünür isimli yaşlı adamın söylediği "1 ayda 2 defa felç oldum. Korona Virüse yakalanmam" sözleri şok etti. Yaşlı adamın yanına gelen polis ekipleri taburesiyle birlikte evine götürüldü. Yaşlı adam: " 1941 doğumluyum. Ben felçliyim. Evde duramıyorum. Burada duruyorum. Ne yapalım. Evde duramıyorum ki. Evde sıkılıyorum. Hayır virüs kapmam ben hasta adamım zaten. Ben zaten hastalanmıyorum. Bana hiçbir şey olmaz. 1 Ayda 2 tane felç geçirdim" dedi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gün boyunca 65 yaş ve üzerindeki vatandaşları evlerine girmeleri konusunda uyardı.

Sokağa çıkma yasağı bulunan 79 yaşındaki vatandaşın sözleri şoke etti

İçişleri Bakanlığı, Düzce, Polis, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 07:43 Kaynak: İHA

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