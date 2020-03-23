Sokağa çıkma yasağı bulunan yaşlı kadının ilaçlarını jandarma getirdi - Son Dakika
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Sokağa çıkma yasağı bulunan yaşlı kadının ilaçlarını jandarma getirdi

7 saat önce

Balıkesir'de ilaçları biten 65 yaş üstü çift sokağa çıkma yasağı nedeniyle çıkamayınca jandarma ekipleri ilaçları alıp evlerine teslim etti.

Sokağa çıkma yasağı bulunan yaşlı kadının ilaçlarını jandarma getirdi, System.String[]

Balıkesir'de ilaçları biten 65 yaş üstü çift sokağa çıkma yasağı nedeniyle çıkamayınca jandarma ekipleri ilaçları alıp evlerine teslim etti. Çiftin İstanbul'da yaşayan kızları, "Allah sizleri başımızdan eksik etmesin" diyerek annesinin ilaçlarını kapıya kadar getiren jandarma ekiplerine sosyal medyadan teşekkür etti.


Emniyet, jandarma ve zabıta personeli, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirleri uygulamaya devam ediyor. Ayvalık ilçesi Sahilkent Mahallesi'nde yaşayan Orhan (76) ve Şerife (74) Özerel çiftinin İstanbul'da yaşayan kızları Ayşegül Özerel, jandarma ekiplerini arayarak anne ve babasının ilaçlarının bittiğini ve evlerinde gıda maddesinin olmadığını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özerel çiftinin ilaçlarını eczaneden temin etti, ardından marketten de gıda malzemeleri aldı. Jandarma ekipleri, aldıkları bu malzemeleri Orhan Özerel'in evine kadar giderek kapıdan teslim etti. Yaşlı çift, jandarma ekiplerine teşekkür etti. Bir teşekkür de daha sonra çiftin kızları Ayşegül Özerel'den geldi. Özerel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:


"Böyle bir dönemde sevdiklerimizden uzak olmak, psikolojik olarak her birimizi etkiliyor, özellikle sokağa çıkma yasağından sonra daha da çok bugün sıcağı sıcağına paylaşmak istedim. Ali (Küçük) Uzman biraz önce iletti fotoğrafları, annemin ilaçları bitmişti. Nasıl olacak, nasıl yapacaklar derken bize iletilen 0266 1121121 numaralı telefonu aradım. İki numara verdiler, ilk numara jandarmamıza aitti, dahili numaradan telefona çıkan adını öğrendiğim İlker (Yönet) Uzman, telefondan sıcacık kalbini hissettirdi, yardımsever ve içtenlikle durumu dinledi, özel numarasını ileterek ilaç isimleri ve bilgileri rica etti. Kendisine iletir iletmez ekiplerine ilettiği bilgisini geçti. Kısa bir süre sonra telefonumu Ali Uzman aradı. 'Annenizin kimliğini şimdi aldım, ilaçlarını ileteceğiz merak etmeyin' dedi. Nasıl bir mutluluk var ya anlatamam. Kalbim, ruhum onların yanında, kuş olsam uçup gitsem ama risk sebebi ile gidemiyorum. Gidemiyoruz. Allah devletimize zeval vermesin, tüm güvenlik görevlilerimize, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerine, özellikle İlker ve Ali Uzman ve tüm ekip arkadaşlarına çok teşekkürler. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin." - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:23 Kaynak: İHA

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