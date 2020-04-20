Sokağa çıkma yasağı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan'dan itibaren dört gün boyunca sokağa çıkma... - Son Dakika
BBC
Son Dakika Sağlık Sokağa çıkma yasağı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan'dan itibaren dört gün boyunca sokağa çıkma... - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan'dan itibaren dört gün boyunca sokağa çıkma...

25 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan'dan itibaren dört gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Sokağa çıkma yasağı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan'dan itibaren dört gün boyunca sokağa çıkma..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyi Erdoğan, 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 31 ilde sokağa çıkma sınırlandırması yapılacağını açıkladı.

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi tatil olan 23 Nisan Perşembe günü 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı başlayacağını, bunun 4 gün sürerek 26 Nisan Pazar gecesi 00: 00'da biteceğini ifade etti:

"Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması tarım sağlık ve gıda hizmetleriyle temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz. 23-24-25-26 nisan tarihleri arasında günlük hayata etkisini en az düzeyde tutacak şekilde 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı özellikle planlıyoruz.

"22 Nisan akşamı yine 00: 00'dan itibaren, 23 Nisan zaten tatil, 24-25 ve 26 Nisan 00: 00'a kadar bu devam edecek. 26'sında 24: 00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması Pazar günü 24: 00'te sona erecektir. Bununla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımız tarafından açıklanacaktır."





Koronavirüs salgınıyla mücadelede 4 ana başlık olduğunu anlatan Erdoğan, bu başlıkları şöyle sıraladı:

"Bunların birincisi, insanlarımız arasındaki fiziki mesafeyi sağlamaktır. İkincisi sağlık sisteminin kesintisiz işlemesini temindir. Üçüncüsü gıda ve temizlik gibi alanlarda üretim, tedarik ve perakende zincirinin aksamamasıdır. Sonuncusu da kamu düzeninin bozulmaması."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 239 köy, mahalle ve belde düzeyinde yerleşim yerinin karantina altında olduğunu söyledi.

Mayıs ayı sonunda kadar 5 bin solunum cihazı üretilmiş olacağını belirten Erdoğan, bugüne kadar 100 solunum cihazının alındığının bilgisini verdi.

Belediyelere 'ekmek dağıtımı' eleştirisi: Bu teşebbüsler FETÖ ve PKK tarafından denenmişti

Erdoğan, koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlar için yardım kampanyası başlatan ve bu sebeple haklarında soruşturma açılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da, isim vermeden eleştirdi:

"Ekmek dağıtmaya, yardım toplamaya, hastane kurmaya kalkışıyorlar. Asli işlerini yürütemeyen CHP'li belediyelerin ısrarla giriştikleri bu tür faaliyetlerin amacı halka hizmet vermek değil, şov yapmaktır. Özellikle İstanbul, Mersin ve Adana belediyelerinin sergiledikleri tavrın başka bir izahı yoktur.

"Bu tür teşebbüsler geçmişte FETÖ ve PKK gibi örgütler tarafından da denenmişti. Amacın milletin takdirle takip ettiği sosyal yardım hizmetlerini itibarsız hale getirmek olduğu açıktır. Sağlık sisteminin çökmesini, halkın sokaklara dökülmesini bekleyenler, umdukları olmayınca gözlerini yapılan hizmetlere dikmişlerdir. Salgın hastalıkla mücadele için alınan tedbirleri sabote etmeye çalışıyorlar.

"Belediyeler elbette diğer sorumlulukların yanı sıra sosyal yardım da yapabilir ama bunu kanunların belirlediği sınırlar dahilinde, mülki idare amirinin bilgisi dahilinde yaparlar. Kendi başına iş yapmaya kalkarsa karşısında hukuku bulur."

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında ilk olarak 10 Nisan'a denk gelen hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasağın yürürlükte olmasından yanlızca birkaç saat kala duyurulması fırın ve marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşmasına neden olmuştu.

Geçen haftasonu ilan edilen yasak öncesi benzer durumların yaşanmaması için açıklamalar daha erken yapıldı.

23 Nisan'dan sonra geçerli olacak dört günlük yasak için de ayrıntılı açıklama İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak.





Koronavirüs, 23 Nisan, Sağlık, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 08:35 

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