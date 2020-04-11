Sokağa çıkma yasağı geldi, teleferik ayılara kaldı...Uludağ'da aç kalan ayılar teleferiğe indi - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağı geldi, teleferik ayılara kaldı... Uludağ'da aç kalan ayılar teleferiğe indi

Teleferik istasyonunda nöbet tutan görevli, "Eyvah ayvayı yedik" diyerek tepkisini dile getirdi camekanlı bölümden dışarı çıkmadı

BURSA - Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da korona virüsü sonrası aç kalan ayılar yemek bulmak için çareyi teleferiğe inmekte buldu. Teleferikte görevli güvenlik görevlisi cam kabinin içine sığınarak, "Eyvah ayvayı yedik, git işte git" diyerek tepkisini dile getirdi. İstasyonda yiyecek bulamayan ayı koşarak uzaklaştı

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini gösteren korona virüsü ile mücadele kapsamında sosyal mesafeyi korumak maksadıyla park ve bahçelere girişler bir sonraki emre kadar yasaklandı. Birçok turistik otel ve mekanın bulunduğu Uludağ Milli Parkı da bu yasaktan nasibini aldı. Milli park gişelerinden itibaren oteller bölgesi ve Sarıalan'a sivil araç alınmazken, jandarma tarafından alınan sıkı tedbirler sonrası bölgeye daha önce su doldurmak için gelen vatandaşlar bile sokulmamaya başlandı.

Özellikle Sarıalan'daki restoran ve kafeteryaların attığı yemek artıklarını yemek için çöp tenekelerini devirip üzerilerine çıkan ayılar, bölge ıssızlaşınca ne yapacaklarını şaşırdı. Bir ayı teleferik istasyonuna gelerek çevrede yiyecek aradı. Bu anlar ise görevlinin cep telefonuna yansıdı.