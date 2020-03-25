Sokağa çıkma yasağı getirilen İngiltere'de postane ve market önünde uzun kuyruk oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sokağa çıkma yasağı getirilen İngiltere'de postane ve market önünde uzun kuyruk oluştu - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağı getirilen İngiltere'de postane ve market önünde uzun kuyruk oluştu

32 dakika önce

Korona virüs nedeniyle günde 1 kez sokağa çıkmanın serbest olduğu İngiltere'de market ve postaneler önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

Sokağa çıkma yasağı getirilen İngiltere'de postane ve market önünde uzun kuyruk oluştu, System.String[]

Korona virüs nedeniyle günde 1 kez sokağa çıkmanın serbest olduğu İngiltere'de market ve postaneler önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından korona virüsle mücadele kapsamında alınan kararla birlikte İngiltere genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Marketler ve eczaneler faaliyetlerine devam ederken yasağın açıklandığı günden itibaren İngiltere genelindeki marketlerde ve devlet kurumlarının önünde kuyruklar oluşmaya başladı. Londra'nın en ünlü marketlerinin önünde müşteriler uzun kuyruk oluştururken alınan karara göre, markete 1 kişinin girmesi için içeride bulunan 1 kişinin dışarı çıkması gerekiyor.

Günde 1 defa sokağa çıkma serbest

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açıkladığı karar sonrasında halka günde 1 defaya mahsus olmak şartıyla sokağa çıkma hakkı verilirken 2 kişiden fazla gerçekleştirilen etkinliklere ve buluşmalara yasak getirildi. Acil durum olmadığı veya market alışverişi yapılmadığı sürece vatandaşlara evde kalması gerektiğini belirten Başbakan Jonhson, "Polisimize gerekli bulması halinde yetki kullanma hakkı verilmiştir" açıklamasını yaptı.

Londra'nın en ünlü caddelerinden biri olan Fenchurch Caddesi'nde banklarda oturan vatandaşlar da polis tarafından evlerine dönmeleri gerektiği yönünde uyarıldı.

(İHA)

Boris Johnson, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 08:55 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ANKARA Tepki çeken videodaki 'İhsan amca' ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim
Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek Yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır         
21:09
Yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı Yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı         
21:02
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi         
20:51
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek         
20:49
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım         
20:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var         
20:10
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı         
20:10
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi         
19:59
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı         
19:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var         
19:12
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı         
19:05
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor         
19:01
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı         
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri         
18:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 21:28:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokağa çıkma yasağı getirilen İngiltere'de postane ve market önünde uzun kuyruk oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]