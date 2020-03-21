- Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilen Münih Hayalet Şehre Döndü- Münih Sokakları Sessizliğe Teslim Oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilen Münih Hayalet Şehre Döndü- Münih Sokakları Sessizliğe Teslim Oldu - Son Dakika

- Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilen Münih Hayalet Şehre Döndü- Münih Sokakları Sessizliğe Teslim Oldu

6 saat önce

- Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Münih hayalet şehre döndü Münih sokakları sessizliğe teslim oldu Almanya'nın Münih kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından şehir hayalet kente döndü.

- Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Münih hayalet şehre döndü

Münih sokakları sessizliğe teslim oldu

MÜNİH - Almanya'nın Münih kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından şehir hayalet kente döndü.

Tüm dünyada yayılan korona virüsü salgını nedeni ile birçok ülke salgını engellemek için sokağa çıkma yasağı ilan ediyor. Almanya'nın Bavyera eyaletinde bu gece itibariyle 2 hafta sürecek sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak Münih'i hayalet şehir haline getirdi. Münih, yıllık 10 milyonun üzerinde turisti ağırlayan ve 1.5 milyon kişinin ikamet ettiği büyük bir şehir konumunda bulunuyor. Münih, korona virüsünün ortaya çıkması ve hızlı bir şekilde yayılmasının ardından getirilen sokağa çıkma yasağı ile şehirde hayat durma noktasına geldi. Münihliler, zorunlu olmadıkça sokağa çıkmıyor. Münih polisi, boş sokaklarda devriye atarak sokağa çıkma yasağını fırsat bilip hırsızlık yapanlara karşı önlemlerini arttırdı. Almanya'da toplam korona virüs vakası 21 bin 682'ye, hayatını kaybedenler ise 75 kişiye ulaştı.

- Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilen Münih Hayalet Şehre Döndü- Münih Sokakları Sessizliğe Teslim Oldu

Almanya, Münih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:02 Kaynak: İHA

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