Sokağa çıkma yasağı kan bağışı ile delindi - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağı kan bağışı ile delindi

Kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan Kilisliler, kan merkezlerinden bağış için randevu alarak yasağı deldi

KİLİS - Kilis'te bayram boyunca uygulanan kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar, kan bağışında bulunarak yasağı deldi. Bölge insanın yoğun ilgi gösterdiği kan merkezine giden vatandaşlar hem bağış yapmanın hem de hem dışarıya çıkıp nefes almanın mutluluğunu yaşadı.

Tüm dünyada etkisini sürdüren korona virüs ile mücadele kapsamında günlerdir uygulanan kısıtlamalardan bıkan vatandaşlar, pandemiye yakalanmadan Ramazan Bayramı'nda dışarı çıkabilmenin yollarını arıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyenlere ceza yerken Kilis'te ise vatandaşlar, kan bağış merkezlerine yoğun ilgi gösteriyor. Kan bağışı için randevu alan bölge halkı stokların azaldığı bu dönemde hem kan bağışında bulunuyor hem de dışarı çıkarak nefes alabilmenin mutluluğunu yaşıyor. Hijyen ve sosyal mesafe gibi kuralların titizlikle uygulandığı merkezde bölge insanı, kan bağışına gelen tanıdıkları ile de kısa süreli sohbet imkanı buluyor.

Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, korona virüs salgın nedeniyle kan stoklarının azaldığını hatırlatarak, insanları kan bağış merkezine davet etti. Alınan online randevular ile kısıtlamaların olduğu günlerde bile bağış merkezine gelinebildiğini hatırlatan Yılmaz, "Ramazan ayında iftardan sonra kan bağışçılarımızın kan bağışını kabul etmiştik. Dünyayı etkileyen korona virüs (Covid 19) pandemisi nedeniyle kan bağışında oldukça düşüş yaşanıyor. Stoklarda çok ciddi bir sıkıntımız var. Ramazan bayramının 2 ve 3 günlerinde çalışmaya devam ediyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu bugünlerde, on line randevu sisteminden randevu alarak, kan bağışında bulunmaya gelinebilir. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de bayram boyunca kan bağışlarını kabul ediyoruz" dedi.

Vatandaşlar da kan bağışında bulunmak için geldiklerini randevu alarak, kan merkezine gelerek kan bağışında bulunduklarını ifade ettiler.