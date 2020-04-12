Sokağa çıkma yasağı kapsamında 5 kişiye idari para cezası kesildi - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağı kapsamında 5 kişiye idari para cezası kesildi
6 saat önce
Adana'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 5 kişi, toplam 3 bin 945 lira idari para cezasına çarptırıldı.
Adana'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 5 kişi, toplam 3 bin 945 lira idari para cezasına çarptırıldı.
Kovid-19 tedbirlerine ilişkin İçişleri Bakanlığının yayımlandığı genelge kapsamında, aralarında Adana'nın da bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı devam ediyor.
Merkez Çukurova ilçesinde yasağın ikinci gününde yasağa uymayan 5 kişiye toplam 3 bin 945 lira ceza verildi.
Ekipler, vatandaşlara sözlü olarak bilgilendirme yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 11:15 Kaynak: AA
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