Sokağa çıkma yasağı kararı Gazinanteplileri sokağa döktü - Son Dakika

Öte yandan bazı market ve fırınlar sosyal medyadan gece boyunca açık olduklarnı duyurdu.

Hafta sonunda sokağa çıkma yasağının gelmesinin ardından Gaziantep 'te yaşayanlar yayan ve araçarla dışarıya çıkarak, fırın, market ve akaryakıt istasyonlarına akın etti. Kararın açıklanmasının ardından evlerinden çıkan vatandaşlar yoğun trafiğe neden olurken, fırın, market istsyonların önünde kuyruklar oluşturdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı

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Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu