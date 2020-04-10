SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARIYLA MARKETLERDE SIRA OLUŞTU - Son Dakika

Murat DELİKLİTAŞ-Mustafa BAKIRHAN-Murat SOLAK-Yılmaz OKUR-Olgucan KALKAN-Ozan URAL-Ali ABLAY-Alper ÇAY/ İSTANBUL DHA

Bu geceden itibaren yürürlüğe girecek olan 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından İstanbullular, market, manav, tekel bayi ve fırınlara hücum etti. Alışveriş telaşıyla birçoğu maskesiz sokağa çıkan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı.