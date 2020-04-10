Sokağa çıkma yasağı kararıyla marketlerde sıra oluştu - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağı kararıyla marketlerde sıra oluştu
6 saat önce
Murat DELİKLİTAŞ-Mustafa BAKIRHAN-Murat SOLAK-Yılmaz OKUR-Olgucan KALKAN-Ozan URAL-Ali ABLAY-Alper ÇAY / İSTANBUL DHABu geceden itibaren yürürlüğe girecek olan 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından İstanbullular, market, manav, tekel bayi ve fırınlara hücum etti.
Murat DELİKLİTAŞ-Mustafa BAKIRHAN-Murat SOLAK-Yılmaz OKUR-Olgucan KALKAN-Ozan URAL-Ali ABLAY-Alper ÇAY/ İSTANBUL DHA
Bu geceden itibaren yürürlüğe girecek olan 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından İstanbullular, market, manav, tekel bayi ve fırınlara hücum etti. Alışveriş telaşıyla birçoğu maskesiz sokağa çıkan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:10 Kaynak: DHA
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