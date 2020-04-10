SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARIYLA MARKETLERDE SIRA OLUŞTU -1-AKTÜEL-ŞİŞLİ - Son Dakika

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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARIYLA MARKETLERDE SIRA OLUŞTU -1-AKTÜEL-ŞİŞLİ
24 dakika önce
Murat DELİKLİTAŞ-Mustafa BAKIRHAN-Murat SOLAK-Olgucan KALKAN-Ozan URAL İSTANBUL DHABu geceden itibaren yürürlüğe girecek olan 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından İstanbullular, market, manav, tekel bayi ve fırınlara hücum etti.
Murat DELİKLİTAŞ-Mustafa BAKIRHAN-Murat SOLAK-Olgucan KALKAN-Ozan URAL İSTANBUL DHA
Bu geceden itibaren yürürlüğe girecek olan 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından İstanbullular, market, manav, tekel bayi ve fırınlara hücum etti. Alışveriş telaşıyla birçoğu maskesiz sokağa çıkan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:17 Kaynak: DHA
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