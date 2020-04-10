Sokağa çıkma yasağı kararıyla marketlerde sıra oluştu - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağı kararıyla marketlerde sıra oluştu
6 saat önce
BU geceden itibaren yürürlüğe girecek olan 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından İstanbullular, market, manav, tekel bayi ve fırınlara hücum etti.
BU geceden itibaren yürürlüğe girecek olan 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından İstanbullular, market, manav, tekel bayi ve fırınlara hücum etti. Alışveriş telaşıyla birçoğu maskesiz sokağa çıkan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı.
Polis otosundan yapılan "Değerli vatandaşlar, kendi sağlığınız için sosyal mesafe koyun. Yarın bütün fırınlar açık kalacak, kimse aç kalmayacak. Yarın fırınlar, marketler açık, ihtiyaçlarınızı yarın giderebilirsiniz. Şu an burada kalabalık yapmaya gerek yok" şeklindeki uyarıları dikkate almayan vatandaşlar kuyruklarda beklemeye devam etti.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:43 Kaynak: DHA
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