Sokağa çıkma yasağı nedeniyle bebeği için süt bulamayan annenin yardımına ekipler koştu - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Akyazı Belediyesi Zabıta ekipleri sokağa çıkma yasağı nedeniyle 5 aylık bebeği için süt bulamayan annenin yardımına koştu.



Akyazı ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan evli Derya Can ve Tayfun Can'ın bebeği Elif Nisa Can'ın sütü bitti. Birçok yerde aradıkları halde süt bulamadıklarını belirten anne Derya Can, "Eşimle beraber petrol ofislerinin, hastanelerin marketlerine baktık fakat süt yoktu. Biz de son çare olarak zabıta ekiplerinden yardım istedik. Bize 'evden çıkmayın sütünüzü biz getiririz' dediler. Sağ olsunlar onlar da en yakın çiftlikten taze süt bulup bize getirdiler. Zabıta ekiplerine çok teşekkür ederim. Bizim ve bebeğimiz için önemli olan bir arzumuzu yerine getirdiler" dedi. - SAKARYA