Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan Sultanbeyli Kent Meydanı havadan görüntülendi - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan Sultanbeyli Kent Meydanı havadan görüntülendi
6 saat önce
Korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından Sultanbeyli Kent Meydanı boş kaldı.
Korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından Sultanbeyli Kent Meydanı boş kaldı. Adeta sessizliğe bürünen meydan havadan görüntülendi.
İçişleri Bakanlığınca 2 gün sürecek sokağa çıkma yasağı getirilmesi kararlaştırıldı. Cumartesi günü 00.00 itibariyle 31 ilde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul'da yaşanan yoğunluk sona erdi. Sultanbeyli Kent Meydanı da sokağa çıkma yasağı nedeniyle bomboş kaldı. Meydanın ve çevresindeki sokakların adeta sessizliğe büründüğü görüldü.
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan Sultanbeyli Kent Meydanı drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 09:18 Kaynak: İHA
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