Son Dakika › Güncel › Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi - Son Dakika
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi
6 saat önce
Covid-19 ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından Üsküdar Meydanı adeta sessizliğe büründü.
Covid-19 ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından Üsküdar Meydanı adeta sessizliğe büründü. Boş kalan Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi.
Dün gece, İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirilmesi kararlaştırıldı. 31 ilde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul'da yaşanan yoğunluk sona erdi. Üsküdar Meydanı gibi vatandaşların yoğun bulunduğu alanlar boş kaldı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan Üsküdar Meydanı drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 09:19 Kaynak: İHA
Son Dakika Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Yasağa rağmen dükkan açan market sahibi, yakayı ele verince müşterilerini suçladı Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi