Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi - Son Dakika

Covid-19 ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından Üsküdar Meydanı adeta sessizliğe büründü. Boş kalan Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi.



Dün gece, İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirilmesi kararlaştırıldı. 31 ilde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul'da yaşanan yoğunluk sona erdi. Üsküdar Meydanı gibi vatandaşların yoğun bulunduğu alanlar boş kaldı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan Üsküdar Meydanı drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL