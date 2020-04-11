Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi
6 saat önce
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi Korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından Üsküdar Meydanı adeta sessizliğe büründü.
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan Üsküdar Meydanı havadan görüntülendi
İSTANBUL - Korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından Üsküdar Meydanı adeta sessizliğe büründü. Üsküdar Meydanının ve sahilin boş kaldığı görüldü.
İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirilmesi kararlaştırıldı. 00.00 itibariyle 31 ilde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul'da yaşanan yoğunluk sona erdi. Vatandaşların yoğun bulunduğu Üsküdar Meydanı da bomboş kaldı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan Üsküdar Meydanı ve sahilin adeta sessizliğe büründüğü görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 09:30 Kaynak: İHA
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