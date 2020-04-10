Sokağa çıkma yasağı nedeniyle halk fırın ve marketlere akın etti - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağı nedeniyle halk fırın ve marketlere akın etti
27 dakika önce
Van'ın da aralarında olduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi üzerine vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti.
Van'ın da aralarında olduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi üzerine vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti.
İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında Van'ın da arasında olduğu 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta bu geceden itibaren 12 Nisan gecesine kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kararın açıklanmasının ardından Van'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Karar sonrası gıda maddelerine ulaşmada sorun yaşayacağını düşünen vatandaşlar, fırın ve marketlere koşarak alışveriş yapmaya başladı. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle bazı fırın ve marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştu. - VAN
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:14 Kaynak: İHA
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