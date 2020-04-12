Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Sultanbeyli Kent Meydanı boş kaldı - Son Dakika

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Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Sultanbeyli Kent Meydanı boş kaldı
6 saat önce
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Sultanbeyli Kent Meydanı boş kaldı Korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından Sultanbeyli Kent Meydanı boş kaldı.
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Sultanbeyli Kent Meydanı boş kaldı
İSTANBUL - Korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından Sultanbeyli Kent Meydanı boş kaldı. Adeta sessizliğe bürünen Sultanbeyli Kent Meydanı havada görüntülendi.
İçişleri Bakanlığınca 2 gün sürecek sokağa çıkma yasağı getirilmesi kararlaştırıldı. Cumartesi günü 00.00 itibariyle 31 ilde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul'da yaşanan yoğunluk sona erdi. Sultanbeyli Kent Meydanı da sokağa çıkma yasağı nedeniyle bomboş kaldı. Meydanın ve çevresindeki sokakların adeta sessizliğe büründüğü görüldü.
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan Sultanbeyli Kent Meydanı drone ile havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 09:24 Kaynak: İHA
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