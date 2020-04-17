Sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş hareketliliği - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki gün sürecek sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar marketlere ve fırınlara akın etti.

17 Nisan Cuma akşamı 00.00 ile 19 Nisan 00.00 saatleri arasında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak öncesi Ünye'de vatandaşlar alışveriş için marketlere ve fırınlara koştu. Geçtiğimiz hafta uygulanan yasak öncesi market ve fırınlarda yoğunluk olurken, bu hafta ise vatandaşların erkenden yaptığı alışveriş gözlerden kaçmadı.

İki gün sürecek sokağa çıkma yasağında ise, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmelerin (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri vb.) açık olacağı bildirildi. - ORDU