Sokağa çıkma yasağı öncesi denetim - Son Dakika

Tekirdağ'da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesinde İçişleri Bakanlığının talimatıyla uygulama yapıldı.

Koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma yasağı ve daha önceden alınan tedbirlerin etkinliğini artırmak amacıyla 31 ilde bugün 15.00-24.00 saatleri arasında uygulamalar devam edecek.

Bu kapsamda, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri market, fırın, pazar yeri, büfe, yoğun olarak alışveriş yapılan cadde ve sokaklarda sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin denetim yaptı.

Ekipler, Valilik önünde özel araçları durdurup maske takmayanları uyardı. Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımı denetlendi.

Maskesi olmayan sürücü veya vatandaşlara da ekipler tarafından maske verildi.

Ekiplerin uygulaması saat 24.00'de kadar devam edecek.