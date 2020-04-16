Sokağa çıkma yasağı öncesi Kadıköy Meydan havadan görüntülendi - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağı öncesi Kadıköy Meydan havadan görüntülendi

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağından önce Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi.

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağından önce Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi. Meydan kalabalık olmasa da bazı vatandaşların 'evde kal' çağrılarına rağmen meydana geldiği görüldü. İstanbul'da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi meydanlarda son durum havadan görüntülendi. Kadıköy Meydanı'nda havadan çekilen görüntülerde önceki günlerin aksine vatandaşların meydana geldiği görüldü. Yaya trafiğinin az olduğu meydanda vatandaşların maske taktıkları görüldü. (Halit Arslan/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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